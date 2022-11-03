Энистон намерена отсудить у Питта 100 000 000 долларов

Экс-супруга Брэда Питта Дженнифер Энистон подала иск против бывшего возлюбленного на 100 000 000 долларов.

Дело касается продюсерской компанией "Plan B", которую экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон создали вместе в начале 2000-х.

После расставания в 2005 году Питт стал хозяином фирмы. А недавно он решил продать "Plan B", в итоге чего бывшая жена потребовала выплатить ей 100 000 000 долларов.

О решении Питта расстаться с компанией стало известно в середине октября текущего года. О причинах принятого решения ничего неизвестно.