Энистон намерена отсудить у Питта 100 000 000 долларов
2022-11-03 15:06
Экс-супруга Брэда Питта Дженнифер Энистон подала иск против бывшего возлюбленного на 100 000 000 долларов.
Дело касается продюсерской компанией "Plan B", которую экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон создали вместе в начале 2000-х.
После расставания в 2005 году Питт стал хозяином фирмы. А недавно он решил продать "Plan B", в итоге чего бывшая жена потребовала выплатить ей 100 000 000 долларов.
О решении Питта расстаться с компанией стало известно в середине октября текущего года. О причинах принятого решения ничего неизвестно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Дженнифер Энистон хочет отсудить у Брэда Питта 100 миллионов долларов
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