Пригожин не осуждает Ахеджакову за ее отъезд из России
2022-11-03 15:23
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что каждый имеет право поступать, как считает нужным. Отъезд актрисы Лии Ахеджаковой из страны не отменяет ее заслуг в кино.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью "5-tv.ru" дал комментарии по поводу отъезда актрисы Лии Ахеджаковой в Израиль.
Продюсер отметил, что в настоящее время присутствует мода на то, чтобы осуждать взрослых людей за какие-то действия, что считает неправильным.
Пригожин убежден, что стоит отличать роль личности в искусстве, культуре и его гражданскую позицию.
Супруг певицы Валерии поблагодарил Ахеджакову за фильмы с ее участием, пожелав ей всего хорошего.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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