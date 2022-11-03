Пригожин не осуждает Ахеджакову за ее отъезд из России

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что каждый имеет право поступать, как считает нужным. Отъезд актрисы Лии Ахеджаковой из страны не отменяет ее заслуг в кино.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью "5-tv.ru" дал комментарии по поводу отъезда актрисы Лии Ахеджаковой в Израиль.

Продюсер отметил, что в настоящее время присутствует мода на то, чтобы осуждать взрослых людей за какие-то действия, что считает неправильным.

Пригожин убежден, что стоит отличать роль личности в искусстве, культуре и его гражданскую позицию.

Супруг певицы Валерии поблагодарил Ахеджакову за фильмы с ее участием, пожелав ей всего хорошего.