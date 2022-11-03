В Херсоне прогремели мощные взрывы в районе судоремонтного завода

Жители Херсона заявляют о мощных взрывах, прогремевших в районе судоремонтного завода.

В четверг днём, 3 ноября 2022 года, ряд крупных Telegram-канало, ссылаясь на сообщения местных жителей, рассказали о том, что в Херсоне были слышны звуки мощных взрывов.

Отмечается, что причиной данных звуков, предположительно, является «прилёт» по территории судоремонтного завода, однако на данный момент официальной информации об этом нет.