Солдат-срочник армии РФ ранен беспилотником ВСУ в Белгородской области

Вооружённые силы Украины сбросили бомбу на воинскую часть в Белгородской области, ранив российского солдата.

В субботу вечером ряд российских СМИ сообщили, что беспилотный копер ВСУ проник в воздушное пространство России, направившись к посёлку Задорожный в Белгородской области, который расположен в трёх километрах от государственной границу Украины. Известно, что украинский дрон сбросил бомбу на российскую воинскую часть.

По данным отечественных журналистов, инцидент произошёл ещё 3 октября поздно ночью и привёл к ранению российского солдата срочной службы.