Солдат-срочник армии РФ ранен беспилотником ВСУ в Белгородской области
2022-11-05 17:21
Вооружённые силы Украины сбросили бомбу на воинскую часть в Белгородской области, ранив российского солдата.
В субботу вечером ряд российских СМИ сообщили, что беспилотный копер ВСУ проник в воздушное пространство России, направившись к посёлку Задорожный в Белгородской области, который расположен в трёх километрах от государственной границу Украины. Известно, что украинский дрон сбросил бомбу на российскую воинскую часть.
По данным отечественных журналистов, инцидент произошёл ещё 3 октября поздно ночью и привёл к ранению российского солдата срочной службы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Непредсказуемость смерти: 34-летнюю работницу подмосковного крематория она настигла в ДТП
В Кишинёве вновь произошли стычки между протестующими и полицейскими
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек
Продукты, которые вызывают неприятный запах тела
American Thinker: организации Сороса тайно управляют США вместо Байдена