Столтенберг: риск ядерного удара России по Украине невелик

Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил риск применения Россией ядерного оружия на Украине.

5 ноября РИА Новости сообщили, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йонес Столтенберг заявил, что риск того, что Россия применит ядерное оружие на Украине, невелик, но последствия будут огромными, поэтому НАТО относится к этому очень серьезно.

Ранее сообщалось, что страны большой семерки осудили риторику России и предупредили ее о последствиях в случае применения ядерного оружия на территории Украины.

"Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет сопряжено с серьезными последствиями",- сказано в заявлении G7.