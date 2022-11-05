Столтенберг: риск ядерного удара России по Украине невелик
Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил риск применения Россией ядерного оружия на Украине.
5 ноября РИА Новости сообщили, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йонес Столтенберг заявил, что риск того, что Россия применит ядерное оружие на Украине, невелик, но последствия будут огромными, поэтому НАТО относится к этому очень серьезно.
Ранее сообщалось, что страны большой семерки осудили риторику России и предупредили ее о последствиях в случае применения ядерного оружия на территории Украины.
"Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет сопряжено с серьезными последствиями",- сказано в заявлении G7.
Опубликовано: Елена Калиновская
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