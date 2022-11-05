Эксперты рассказали, для чего проводятся измерения содержания металлов в воздухе

Содержание в атмосферном воздухе тяжелых металлов в больших промышленных городах - обычное явление.

Существует много разных методик позволяющих анализировать содержание тяжелых металлов и токсических элементов в воздухе. У нас есть специальные анализаторы, способные определять минимальную концентрацию тяжелых металлов в разных объектах, а также воздухе, почве, в воде.

Из загрязненного токсичными металлами воздуха и воды, отравляющие вещества попадают в организм человека. Это отрицательно сказывается на работоспособности и здоровье в целом.

Как влияют тяжелые металлы на организм человека?

Наибольшая концентрация тяжёлых металлов наблюдается в моче и волосах. Среди отравляющих веществ много опасных для здоровья, таких как кадмий, мышьяк, свинец и ртуть.

Например, свинцовая пыль, отходы металлургических предприятий и автотранспортных выхлопов в атмосферу квартиры. Со временем, может появиться нервное расстройство, родится умственно отсталый ребёнок, развиться шизофрения. Мало кто знает, что через плаценту свинец попадает в организм ребенка и может спровоцировать необратимые процессы. Много вредных веществ концентрируется в грудном молоке и попадает с молоком матери ребенку.

Не многие связывают высокую концентрацию в квартире мышьяка, ртути, свинца или кадмия с плохим самочувствием, так как не знают о заражении воздуха вредными веществами. Думают, что бояться нужно только то, что ощущается материально.

Если есть сильные головные боли, тошнота, изменение настроения, подозрение на онкологию хотя бы у одного из членов семьи, постарайтесь показать анализ воздуха в квартире или дома на содержание тяжелых металлов.