Выяснилось, чем чаще всего загрязнен воздух в помещении

Если в помещении вы чувствуете беспричинную слабость, апатию, не можете сосредоточиться на деле.

Если долго находитесь в помещении, то некачественный воздух со временем будет слабо чувствоваться органами чувств. Поэтому единственный способ провести достоверный анализ воздуха – комплексная проверка воздуха в квартире или доме. Можно попробовать оценить состояние воздуха самостоятельно, подключив личную наблюдательность и воспользовавшись нашими советами.

Фенол и формальдегид:

Дают явно выраженный синтетический запах, например, когда ставите в помещении новую мебель, размещаете изделия из резины или делаете ремонт. Даже если используете качественные дорогостоящие стройматериалы, то все равно какое-то время в воздухе будет находиться высокая концентрация токсических веществ.

Грибок и плесень:

Плесень возникает в местах с повышенной влажностью – подвалах, ванных комнатах, туалетах. То есть в тех помещениях, где слабая вентиляция.

Споры грибка и плесени являются мощными аллергенами, вызывающими хроническую аллергию, приступы астмы. По поводу наличия плесени, не лишним будет провести и тепловизионное обследование помещения. Ведь нередко повышенная влажность связана с теплоизоляцией помещения, появлением конденсата на стенах, окнах и т.д.

Стафилококки и стрептококки – бактерии, вызывающие болезни дыхательной системы, кожных покровов. Они загрязняют воздух в помещениях с повышенной проходимостью, в которых плохо убираться.

СО2 – газ, снижающий концентрацию внимания, если в больших количествах накапливается в помещении. У большинства людей он вызывает сонливость, усталость.