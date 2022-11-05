Эксперты рассказали, для чего нужен микробиологический анализ воздуха
Со школьного курса биологии мы знаем, что в организм человека поступает кислород, который эритроциты крови разносят по всему организму.
Он необходим, чтобы определить есть ли бактерии и грибки в помещении. Если да, то нужно выявить меры к очищению, заказать проведение антибактериальной обработки.
После этих процедур нужно еще раз провести исследование, чтобы убедиться в ликвидации источника заражения. Если не проводить обработку, возможно плохое самочувствие, нарушение сна, снижение иммунитета, проявление симптомов аллергии. Даже если в помещении большое количество биологических факторов система кондиционирования воздуха не всегда справляется.
Бактерии поражают легкие, требуют тщательного подбора лечения, сложно диагностируются.
Анализ воздуха показывает:
Наличие споров грибов.
Вредные микроорганизмы, бактерии.
Активность вредных факторов.
Общие число бактерий и микробов.
Специалисты после проведенных исследований утверждают, что более 30 % зданий с плохим воздухом являются причиной недомогания людей, которые в них проживают.
Наши специалисты установили, что одним из наиболее распространенных химических соединений является формальдегид. А его в помещениях больше всего.
Опубликовано: Ангелина Крент
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