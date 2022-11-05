Лукашенко: «я относился к Володе Зеленскому как к своему ребёнку»
2022-11-05 18:04
Александр Лукашенко признался, что до начала украинского кризиса относился к Владимиру Зеленскому как к собственному сыну.
5 ноября Александр Лукашенко сообщил, что до начала СВО армии России на территории Украины он относился к Владимиру Зеленскому как к собственному ребёнку, однако после старта конфликта именно украинский президент первым ввёл санкции против Беларуси, сделав это раньше стран коллективного Запада.
Также Лукашенко подчеркнул, что белорусские военные не будут отправлены в Украину, но готовы защищать независимость своего государства от любого неприятеля с оружием в руках.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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