DPA: Кречмер призвал РФ и Украину начать переговоры как можно скорее
2022-11-05 18:23
Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер утверждает, что Киев и Москва должны начать мирные переговоры.
Официальный представитель правительства Германии Михаэль Кречмер дал интервью местному информационному агентству DPA, где сообщил, что считает целесообразным скорейшее возобновление мирных переговоров между делегациями от России и Украины. По мнению Кречмера, при полной открытости с обеих сторон Киев и Москва могут завершить конфликт максимально скоро.
Также Михаэль Кречмер отметил, что все военные противостояния между странами начинаются на поле боя, однако неизбежно оканчиваются за столом переговоров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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