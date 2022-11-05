DPA: Кречмер призвал РФ и Украину начать переговоры как можно скорее

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер утверждает, что Киев и Москва должны начать мирные переговоры.

Официальный представитель правительства Германии Михаэль Кречмер дал интервью местному информационному агентству DPA, где сообщил, что считает целесообразным скорейшее возобновление мирных переговоров между делегациями от России и Украины. По мнению Кречмера, при полной открытости с обеих сторон Киев и Москва могут завершить конфликт максимально скоро.

Также Михаэль Кречмер отметил, что все военные противостояния между странами начинаются на поле боя, однако неизбежно оканчиваются за столом переговоров.