В городе Единицы в Молдавии вандалы краской нанесли свастику на памятник советским воинам «Скорбящая мать.»

В субботу днем РИА Новости сообщили, что глава координационного совета российских соотечественников "Победа" Алексей Петрович сообщил в своем telegram-канале, что вандалы на севере Молдавии в городе Единицы краской нарисовали свастику на памятнике "Скорбящая мать" и это не единичный случай.

Петрович отметил, что видел, как полиция борется с георгиевский ленточкой, видел как разгоняет бабушек на протесте, как стоят в почетном карауле у памятников румынским солдатам, а вот как ловят вандалов, оскверняющих памятники воинам Красной армии - не видели ни разу.