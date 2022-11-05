Этот человек занимает седьмое место в списке самых богатых людей планеты. Он может позволить себе много чего.

Уоррен Баффит предпочитает жить в том доме, который купил еще в 50-е, то есть, до того как заработал миллионы.

Ездит он на дешевом автомобиле. И не шикует в выборе заведения для обеда или ужина.

Миллиардер может без всякого пообедать в сетях быстрого питания.

И часто останавливает свой выбор на более дешевой еде. Такая прижимистость Уоррена вызывает удивление, но только не у тех, кто уже наслышан о поступках этого человека.



Да, к своим миллиардам Уоррен начал идти с одиннадцати лет. Именно в таком юном возрасте он приобрел первые акции.

А уже к тридцати годам имел миллионы. Именно стопроцентная экономия помогала Баффиту сколотить дальнейшие миллиарды.

Сэкономленные деньги он всегда вкладывал в работу и в «самый простой поступок» - так миллиардер называет свою материальную помощь другим.

Экономия ради благотворительности - действительно достойный поступок! Скрягой такого человека сложно назвать.