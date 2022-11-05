Экономия ради благотворительности - действительно достойный поступок
Этот человек занимает седьмое место в списке самых богатых людей планеты. Он может позволить себе много чего.
Уоррен Баффит предпочитает жить в том доме, который купил еще в 50-е, то есть, до того как заработал миллионы.
Ездит он на дешевом автомобиле. И не шикует в выборе заведения для обеда или ужина.
Миллиардер может без всякого пообедать в сетях быстрого питания.
И часто останавливает свой выбор на более дешевой еде. Такая прижимистость Уоррена вызывает удивление, но только не у тех, кто уже наслышан о поступках этого человека.
Да, к своим миллиардам Уоррен начал идти с одиннадцати лет. Именно в таком юном возрасте он приобрел первые акции.
А уже к тридцати годам имел миллионы. Именно стопроцентная экономия помогала Баффиту сколотить дальнейшие миллиарды.
Сэкономленные деньги он всегда вкладывал в работу и в «самый простой поступок» - так миллиардер называет свою материальную помощь другим.
Экономия ради благотворительности - действительно достойный поступок! Скрягой такого человека сложно назвать.
Опубликовано: Антон Райт
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