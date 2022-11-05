American Thinker: в США заявили, что мозг президента Байдена начал разлагаться

В США заявили, что мозг американского президента Джо Байдена разрушается, хотя тело продолжает жить.

5 ноября обозреватель американского электронного журнала American Thinker Андреа Уидбург заявила о том, что президенту Соединённых Штатов Джо Байдену, который допускает постоянные оговорки во время выступлений, пора отправиться на покой, ввиду чего призвала Вашингтон воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США.

Уидбург утверждает, что 79-летний Байден, «лжёт прямо в микрофон, выдумывает события собственной жизни и несет невообразимую чепуху», демонстрируя свою неспособность выступать на публике из-за того, что его «разлагается, хотя тело продолжает жить».