American Thinker: в США заявили, что мозг президента Байдена начал разлагаться
В США заявили, что мозг американского президента Джо Байдена разрушается, хотя тело продолжает жить.
5 ноября обозреватель американского электронного журнала American Thinker Андреа Уидбург заявила о том, что президенту Соединённых Штатов Джо Байдену, который допускает постоянные оговорки во время выступлений, пора отправиться на покой, ввиду чего призвала Вашингтон воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США.
Уидбург утверждает, что 79-летний Байден, «лжёт прямо в микрофон, выдумывает события собственной жизни и несет невообразимую чепуху», демонстрируя свою неспособность выступать на публике из-за того, что его «разлагается, хотя тело продолжает жить».
Опубликовано: Диана Мудреченко
Непредсказуемость смерти: 34-летнюю работницу подмосковного крематория она настигла в ДТП
Причины, по которым человек постоянно испытывает чувство голода
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек
В Кишинёве вновь произошли стычки между протестующими и полицейскими
American Thinker: организации Сороса тайно управляют США вместо Байдена