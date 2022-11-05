В Италии потерпел крушение вертолет, погибли 7 человек
2022-11-05 19:00
Власти Италии сообщили о крушении вертолета, погибли два члена экипажа и пять пассажиров.
5 ноября итальянские СМИ сообщили, что вице-президент региона Рафаэле Пьемонтезе сообщил, что спасательные службы Италии обнаружили в южной области Апулия обломки вертолета, на борту которого находились 7 человек.
Ранее сообщалось, что вертолет Agusta A109 местной транспортной компании пропал с радаров и перестал выходить на связь с диспетчерами.
Известно, что на борту вертолета, утром вылетевшего с островов Тремити, которые находятся в Адриатическом море, были два члена экипажа и пять пассажиров, в том числе девочка 13 лет.
Опубликовано: Елена Калиновская
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