В Италии потерпел крушение вертолет, погибли 7 человек

Власти Италии сообщили о крушении вертолета, погибли два члена экипажа и пять пассажиров.

5 ноября итальянские СМИ сообщили, что вице-президент региона Рафаэле Пьемонтезе сообщил, что спасательные службы Италии обнаружили в южной области Апулия обломки вертолета, на борту которого находились 7 человек.

Ранее сообщалось, что вертолет Agusta A109 местной транспортной компании пропал с радаров и перестал выходить на связь с диспетчерами.

Известно, что на борту вертолета, утром вылетевшего с островов Тремити, которые находятся в Адриатическом море, были два члена экипажа и пять пассажиров, в том числе девочка 13 лет.