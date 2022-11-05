Боррель призвал мир ответить на испытания ракет в Северной Корее
2022-11-05 20:20
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал международное сообщество дать скоординированный ответ на испытания ракет КНДР.
На сайте Совета ЕС опубликовано его обращение от имени всех стран Евросоюза, в котором содержится призыв обеспечить полное соблюдение санкций.
В документе говорится, что Северной Корее нельзя позволить покупать материалы и знания для поддержки незаконных оружейных программ.
За последнее время КНДР провела несколько пусков ракет одновременно с совместными военными учениями Южной Кореи и США.
Опубликовано: Светлана Репина
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