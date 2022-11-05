Боррель призвал мир ответить на испытания ракет в Северной Корее

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал международное сообщество дать скоординированный ответ на испытания ракет КНДР.

На сайте Совета ЕС опубликовано его обращение от имени всех стран Евросоюза, в котором содержится призыв обеспечить полное соблюдение санкций.

В документе говорится, что Северной Корее нельзя позволить покупать материалы и знания для поддержки незаконных оружейных программ.

За последнее время КНДР провела несколько пусков ракет одновременно с совместными военными учениями Южной Кореи и США.