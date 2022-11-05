Додик: Западу не удается достичь своих целей на Украине и победить Россию

Додик считает, что Запад не смог достичь целей на Украине, поэтому нацелился на Балканы.

5 ноября по сообщениям ТАСС лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик по результатам встречи в Белграде на тему кризиса в Косове и Метохии заявил журналистам агентства Tanjug, что Западу не удается достичь своих целей на Украине и победить Россию, поэтому он стремится достичь быстрого успеха на Балканах.

Лидер сербов Боснии и Герцеговины подчеркнул, что косовары делают это не сами, а при поддержке центров силы вне Балкан, они пытаются деморализовать сербов Запад торопится, потому что они уже давно занимаются этим вопросом.

Запад требует от Украины быстрых успехов, их конечная цель - разорвать Россию и завладеть ее ресурсами, что говорит о том, что конфликт будет продолжаться, во всяком случае, отсрочка мира там, на Украине, делает их нервозными, они стремятся достичь хоть какого-то успеха здесь, в том числе в Республике Сербской, - заявил Додик.