Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ испанский журналист с февраля содержится в польской тюрьме без предъявления обвинений

Подозреваемый в шпионаже в пользу России испано-российский журналист Пабло Гонсалес с февраля содержится в польской тюрьме без улик и обвинений, сообщает издание Tageszeitung.

Авторы материала, опубликованного в пятницу вечером в интернет-издании Tageszeitung (TAZ), указывают на тяжелые условия, в которых содержится заключенный, называя их "изолятором".

"Хотя на это могут указывать условия содержания в тюрьме, Гонсалес не подозревается ни в терроризме, ни в причастности к организованной преступной группе. Баск — независимый журналист", — пишут Райнер Вандлер и Джемма Терес Арилья.

Фрилансер, работающий в испанских и латиноамериканских СМИ, освещал события в Украине и Польше. 28 февраля по обвинению в "деятельности против польского государства" был арестован Польским агентством внутренней безопасности. Сначала его отправили в тюрьму в Жешуве, а затем в Радом. На данный момент срок его предварительного заключения продлевался дважды. Нынешнее продление действует до 25 ноября.

"Гонсалес обвиняется в шпионаже в пользу России. Доказательств этому нет", — считают журналисты TAZ.

Во время задержания у Гонсалеса, кроме испанского паспорта, были и российские документы на имя Павла Рубцова. Как поясняет TAZ, у журналиста, родившегося в Москве в 1982 году, двойное гражданство.

Его мать — дочь "ребенка войны" из Испании, эмигрировавшего в Советский Союз до переворота генерала Франко. После распада СССР многие из этих людей и их потомки вернулись в Испанию, в том числе госпожа Гонсалес и ее сын. Павел Рубцов, изначально носивший фамилию отца, стал Пабло Гонсалесом, взяв девичью фамилию матери.

По мнению польской стороны, вторым аргументом в пользу ареста Гонсалеса стали ежемесячные банковские переводы из России в размере 350 евро. Как поясняет жена арестованного, отец Пабло давал свою квартиру в Москве.

Жена Гонсалес, Гойриен, очень обеспокоена судьбой мужа.

"В Испании к членам сепаратистской организации ЭТА относятся лучше, чем к Пабло в Польше", — пишет TAZ со ссылкой на мнение женщины.

Гойрене было отказано в разрешении увидеться с мужем, а испанского консула допускали только четыре раза за восемь месяцев. Польский адвокат Гонсалеса дает жене скудную информацию и не общается с прессой. Он также не ответил на вопросы TAZ.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил во время своего визита в Польшу, что он принимает верховенство закона и польскую судебную систему. По информации TAZ, причина осторожного поведения испанских политиков в том, что они сами отвергли иностранное вмешательство в дела арестованных каталонских активистов и теперь считают себя связанными этой позицией.

Испанский адвокат, которому Гонсалес доверил представлять свои интересы, не был признан польской стороной. До сих пор ему не удалось связаться ни с задержанным, ни с польской прокуратурой, ни с судьей, ведущим дело.