Зеленский: Киеву необходимо создать флот морских дронов

Президент Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов, готовится сбор средств.

В субботу днем РИА Новости сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский в своем субботнем обращении размещенном в его Telegram-канале, заявил, что на пожертвование граждан Украина может создать собственный флот морских дронов.

Зеленский выразил уверенность, что все понимают, что это и для чего это, и миллионы людей поддержат такое направление в обороне Украины, а как это работает все уже видели ,но по его словам, такие дроны необходимы только для защиты морской акватории Украины.

29 октября Минобороны России сообщило, что корабли Черноморского флота подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины ,для чего ВСУ использовали девять дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.