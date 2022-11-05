Скандинавские секреты счастья и устойчивости, которые спасут от сезонной хандры

Жители скандинавских стран, которые не могут похвастаться комфортным климатом, ежегодно занимают лидирующие позиции в рейтинге стран по индексу счастья благодаря понятиям «хюгге» и «лагом», ритуалы и традиции которых помогают жить в гармонии.

Скандинавы любят устраивать себе маленькие праздники, которые создают незабываемые воспоминания и согревают даже дождливым осенним вечером. Например, священный шведский ритуал фика – перерыв на кофе со сладостями или же уютная пятница, когда собираются всей семьёй, смотрят фильм и едят вкусности.

Также важную роль играет осознанное потребление, ведь лучше потратиться на одну «долгоиграющую» качественную вещь, чем покупать 10 недорогих, которые прослужат месяц или выйдут из моды через неделю.

Помимо прочего приверженцы философии хюгге и лагом не представляют свою жизнь без хобби, так как жизнь не может ограничиваться только работой и семейными хлопотами, а во время занятия, которое приносит вам удовольствие, можно также побыть наедине со своими мыслями.

Важно помнить, что самые лучшие вещи в жизни нам достаются даром. Красота окружающего мира, смех детей, улыбки близких, спокойный вечер дома с любимым человеком или с хорошей книгой – именно эти моменты составляют счастье жизни.