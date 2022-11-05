Киевляне массово скупают газовые баллоны и горелки
2022-11-05 21:53
Глава Департамент муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук сообщил, что киевляне начали массово скупать газовые баллоны и горелки.
По его словам, такое оборудование позволяет готовить пищу, когда электричество отключают.
Ткачук призвал не забывать о правилах пожарной безопасности и использования газовых приборов.
В последнее время в Киеве происходят как запланированные, так и аварийные отключения электроэнергии.
Опубликовано: Светлана Репина
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