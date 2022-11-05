Киевляне массово скупают газовые баллоны и горелки

Глава Департамент муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук сообщил, что киевляне начали массово скупать газовые баллоны и горелки.

По его словам, такое оборудование позволяет готовить пищу, когда электричество отключают.

Ткачук призвал не забывать о правилах пожарной безопасности и использования газовых приборов.

В последнее время в Киеве происходят как запланированные, так и аварийные отключения электроэнергии.