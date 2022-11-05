Бывшая Мисс Барбадос обвиняет организаторов Мисс Мир-2000 в фальсификации

Бывшая Мисс Барбадос Лейлани МакКонни считает, что конкурс Мисс Мира 2000 был сфальсифицирован в пользу Мисс Индия Приянки Чопры Джонас.

МакКонни утверждает, что это произошло из-за того, что спонсором конкурса была индийская кабельная станция Zee TV.

Претензия МакКонни последовала за недавним спором о конкурсе «Мисс США 2022», который бывшая кандидатка на мисс Барбадос сравнила со своим опытом около 22 лет назад.

В своем видео МакКонни указывает на несправедливые моменты во время конкурса Мисс Мира 2000. Она отмечает, что Чопре Джонасу, которая сейчас замужем за американским певцом Ником Джонасом, было разрешено носить саронг, в то время как другие участницы были одеты в свои купальники во время конкурса купальников.