Бывшая Мисс Барбадос обвиняет организаторов Мисс Мир-2000 в фальсификации
Бывшая Мисс Барбадос Лейлани МакКонни считает, что конкурс Мисс Мира 2000 был сфальсифицирован в пользу Мисс Индия Приянки Чопры Джонас.
МакКонни утверждает, что это произошло из-за того, что спонсором конкурса была индийская кабельная станция Zee TV.
Претензия МакКонни последовала за недавним спором о конкурсе «Мисс США 2022», который бывшая кандидатка на мисс Барбадос сравнила со своим опытом около 22 лет назад.
В своем видео МакКонни указывает на несправедливые моменты во время конкурса Мисс Мира 2000. Она отмечает, что Чопре Джонасу, которая сейчас замужем за американским певцом Ником Джонасом, было разрешено носить саронг, в то время как другие участницы были одеты в свои купальники во время конкурса купальников.
Опубликовано: Светлана Репина
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