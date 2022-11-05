Физиотерапевт Лолита МакСорли назвала 3 утренние растяжки, которые снижают вес и улучшают пищеварение
2022-11-05 23:11
Физиотерапевт Лолита МакСорли из Brentwood Physio утверждает, что ежедневная утренняя растяжка повышает гибкость и уровень энергии, регулирует обмен веществ, улучшает пищеварение и помогает похудеть.
Одно из лучших упражнений – растяжка кобры. Нужно лечь на пол, упереться в него руками и поднять верхнюю часть тела.
Более глубокая растяжка – лук. Нужно лечь на живот, взяться руками за лодыжки и приподняться. В таком положении следует задержаться на 30 секунд.
Хороший способ запустить пищеварение по утрам – скручивание сидя. Нужно сесть прямо, вытянуть ноги перед собой, потом взять правое колено и скрестить его над левой ногой.
Опубликовано: Светлана Репина
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