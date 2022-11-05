Физиотерапевт Лолита МакСорли назвала 3 утренние растяжки, которые снижают вес и улучшают пищеварение

Физиотерапевт Лолита МакСорли из Brentwood Physio утверждает, что ежедневная утренняя растяжка повышает гибкость и уровень энергии, регулирует обмен веществ, улучшает пищеварение и помогает похудеть.

Одно из лучших упражнений – растяжка кобры. Нужно лечь на пол, упереться в него руками и поднять верхнюю часть тела.

Более глубокая растяжка – лук. Нужно лечь на живот, взяться руками за лодыжки и приподняться. В таком положении следует задержаться на 30 секунд.

Хороший способ запустить пищеварение по утрам – скручивание сидя. Нужно сесть прямо, вытянуть ноги перед собой, потом взять правое колено и скрестить его над левой ногой.