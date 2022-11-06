Компания Илона Маска отключила на Украине 1300 спутниковых терминалов Starlink

В Украине прекратили работу 1300 терминалов Starlink, причина остановки — вопрос их финансирования, сообщает CNN. Согласно этой информации, отключение произошло 24 октября.

Опасения Украины, что ее армия может потерять доступ к услугам, предоставляемым системой спутниковой сети Starlink, усилились, когда 1300 терминалов прекратили работу. Американский телеканал сослался на источники, которые не назвал. Однако он указал, что вблизи линии фронта были отключения.

Система спутниковой сети Starlink принадлежит компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. В октябре он заявил, что не сможет бесконечно финансировать спутниковые терминалы и услуги связи для Украины.

В то время Маск указал, что их стоимость уже превысила 80 миллионов долларов. Однако через день он снял эти предупреждения.

Терминалы Starlink помогают украинским солдатам управлять дронами, получать важную разведывательную информацию и общаться друг с другом в районах, где нет других защищенных сетей.

Компактные системы, которые соединяют небольшую антенну с 35-сантиметровым терминалом, также обеспечивают интернетом украинские НПО и гражданское население и поддерживают инфраструктуру по всей стране.