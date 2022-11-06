Власти Киева заявили об уничтожении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины

В Украине разрушена или серьезно повреждена практически половина энергетической инфраструктуры.

По сообщению властей столицы Украины, сейчас в стране функционирует лишь 60 процентов энергетической инфраструктуры.

Такое заявление сделал директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук: "На данный момент, по информации украинских властей, повреждено либо полностью разрушено около 40% энергетической инфраструктуры страны", - сказал он.

Более того, на фоне столь тяжелого состояние энергетической инфраструктуры страны возможна эвакуация украинской столицы. Об этом сообщает американское издание NY Times.

В Киеве возможно полное отключение электроэнергии. В таком случае может начаться эвакуация жителей города.