Власти Киева заявили об уничтожении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины
В Украине разрушена или серьезно повреждена практически половина энергетической инфраструктуры.
По сообщению властей столицы Украины, сейчас в стране функционирует лишь 60 процентов энергетической инфраструктуры.
Такое заявление сделал директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук: "На данный момент, по информации украинских властей, повреждено либо полностью разрушено около 40% энергетической инфраструктуры страны", - сказал он.
Более того, на фоне столь тяжелого состояние энергетической инфраструктуры страны возможна эвакуация украинской столицы. Об этом сообщает американское издание NY Times.
В Киеве возможно полное отключение электроэнергии. В таком случае может начаться эвакуация жителей города.
Опубликовано: Николай Скира
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