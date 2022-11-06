Бойцы ЧВК Вагнер выбивают ВСУ из Бахмута

Российские удары по целям в Украине привели в уничтожению 40 процентов энергетической инфраструктуры.

По данным российского информационного агентства РИА Новости, бойцы ЧВК Вагнер вступили в бои с украинскими частями у города Бахмут.

На теперешний момент известно о том, что Вооруженные силы Украины были выбиты из Опытного (южный пригород Бахмута).

Также сообщается, что подразделения вагнеровцев сумели оттеснить украинские подразделения из села Иванград в километре от Бахмута.

"Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточённые бои за Опытное - южный пригород Артемовска (украинское название - Бахмут). Вагнеровцы уже выбили войска Киева из села Иванград, что в километре от городских кварталов Артемовска", - пишет РИА.