Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ и ведут бой в пригороде Бахмута

Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону украинской армии и ведут ожесточенные бои в районе южного пригорода Бахмута.

Бойцы ЧВК "Вагнера" прорвали оборону ВСУ и ведут бой в пригороде Бахмута (Артемовска), окончательно выбив украинские подразделения из села Ивангород, передает РИА Новости.

"Ивангород наш, Севернее входим в Бахмут", - сообщает один из членов группы "Вагнера".

Со слов участника событий, местность на подступах города позволяет украинским танкам вести перекрестный огонь со стороны южных окраин Бахмута по Ивангороду, который расположен в низине. Подразделения ВСУ в бой с использование стрелкового оружия почти не ввязываются, понимая что явно проигрывают в уровне подготовки, сказал он.

Несмотря на постоянный минометный обстрел, со стороны ВСУ, бойцам группы "Вагнера" удалось закрепится на позициях, расположенных в километре от Бахмута.