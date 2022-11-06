Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ и ведут бой в пригороде Бахмута
Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону украинской армии и ведут ожесточенные бои в районе южного пригорода Бахмута.
Бойцы ЧВК "Вагнера" прорвали оборону ВСУ и ведут бой в пригороде Бахмута (Артемовска), окончательно выбив украинские подразделения из села Ивангород, передает РИА Новости.
"Ивангород наш, Севернее входим в Бахмут", - сообщает один из членов группы "Вагнера".
Со слов участника событий, местность на подступах города позволяет украинским танкам вести перекрестный огонь со стороны южных окраин Бахмута по Ивангороду, который расположен в низине. Подразделения ВСУ в бой с использование стрелкового оружия почти не ввязываются, понимая что явно проигрывают в уровне подготовки, сказал он.
Несмотря на постоянный минометный обстрел, со стороны ВСУ, бойцам группы "Вагнера" удалось закрепится на позициях, расположенных в километре от Бахмута.
Опубликовано: Максим Алексеев
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