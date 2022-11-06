«РИА Новости»: бойцы «Вагнера» ведут ожесточённые бои за пригород Артёмовска

Бойцы группы «Вагнер» ведут ожесточённые бои против ВСУ за южный пригород Артёмовска — посёлок Опытное.

6 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на бойца подразделения «Вагнер», рассказало об ожесточённых боях в окрестностях Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

Собеседник РИА утверждает, что в настоящее время бойцы «Вагнера» взяли под свой контроль село Иванград и уверенно приближаются к освобождению посёлка Опытное, находясь под постоянными миномётными и артиллерийскими обстрелами со стороны Украины.