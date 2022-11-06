Иосиф Пригожин предложил праздновать Новый год в более скромном формате

Продюсер считает, что формат должен быть деликатным. семейным, полусентиментальным, без всяких излишеств.

Иосиф Пригожин предложил внести изменения в формат празднования в России Нового года на фоне сложной ситуации в стране и мире. Муж певицы Валерии считает, что нужно отказаться от пышных гуляний, и праздновать новогодье скромнее, в семье, сообщает URA.RU.

Продюсер считает, что формат должен быть деликатным. "Семейный, полусентиментальный, без всяких там пестростей" - уточнил Пригожин.

В своем мнении продюсер не одинок. Спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно разместил в Telegram-канале опрос на предмет возможного отказа от новогодних мероприятий в 2022-м году.

В качестве вариантов предлагались полный отказ от всех мероприятий, а также частичные ограничения либо празднование в прежнем режиме. Большинство подписчиков проголосовали за второй вариант.

Регионы отменяют концерты, салюты и гуляния ради помощи бойцам и их семьям. Власти при этом не хотят убирать утренники, потому что «даже в 1941-м году у детей был праздник».

В октябре об отказе от праздничных новогодних мероприятий либо значительном сокращении их объема объявили в Псковской, Самарской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Амурской, Воронежской, Белгородской, Курской и многих других областях.