Yonhap: 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Сеуле
2022-11-06 16:57
В центре Сеула поезд сошёл с рельсов, тридцать человек получили различные ранения.
В воскресенье, 6 ноября 2022 года, новостное агентство Yonhap, со ссылкой на Национального железнодорожного оператора Южной Кореи Korail, сообщило о том, что в центре Сеула поезд с 275 пассажирами сошёл с рельсов.
Отмечается, что в результате ЧП в центре столицы Южной Кореи при сходе направляющегося из Йонгсана в Иксан пассажирского поезда пострадали 30 человек.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Непредсказуемость смерти: 34-летнюю работницу подмосковного крематория она настигла в ДТП
Мифы о кариесе и как они мешают вовремя лечить зубы
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек
Как Франклин попал на купюру, не будучи президентом США
American Thinker: организации Сороса тайно управляют США вместо Байдена