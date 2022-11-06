Yonhap: 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Сеуле

В центре Сеула поезд сошёл с рельсов, тридцать человек получили различные ранения.

В воскресенье, 6 ноября 2022 года, новостное агентство Yonhap, со ссылкой на Национального железнодорожного оператора Южной Кореи Korail, сообщило о том, что в центре Сеула поезд с 275 пассажирами сошёл с рельсов.

Отмечается, что в результате ЧП в центре столицы Южной Кореи при сходе направляющегося из Йонгсана в Иксан пассажирского поезда пострадали 30 человек.