Мифы о кариесе и как они мешают вовремя лечить зубы

Ка́риес (лат. caries — гниение) — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

Кариес возникает из-за сахара:

Это самый устойчивый миф, который стоматологи уже давно опровергли. Даже если вы полностью исключите все сладкие продукты из своего рациона, вы не сможете застраховать себя от развития кариеса.

Дело в том, что кариес возникает из-за специфических бактерий, обитающих на поверхности эмали, в зубном налете. Однажды попав в полость рта, они остаются там на всю оставшуюся жизнь. Обычно «заражение» этими бактериями происходит еще в детстве.

Кариес – это вопрос гигиены:

Многие ошибочно полагают, что здоровье зубов – заслуга хорошей гигиены. Это действительно важно, но предрасположенность, которая передается по наследству, может играть ключевую роль в развитии проблем с зубами. На здоровье зубов влияет строение зубного ряда, особенности прикуса, твердость зубной эмали и даже состав слюны – все это передается нам от родителей.

Кариес – это дырки в зубах:

Многие обращаются к врачу уже в ситуации, когда зубы сильно поражены глубоким кариесом. Но на самом деле процесс начинается задолго до образования дырок в зубах. Первым делом меняется структура зубной эмали, затем участки темнеют, становятся желтоватыми, и, если к этому моменту вы не обращаетесь к стоматологу, тогда начинают образовываться дырки. Кроме того, не забывайте о скрытом кариесе, который нельзя увидеть невооруженным глазом.

Если кариес вылечили – он не вернется:

Вылеченный кариес может повториться. Он может появляться под пломбами, если гигиена полости рта так и осталась неудовлетворительной, постепенно пострадают другие части зуба.

Если часто чистить зубы – кариеса не будет:

Чистка зубов важна, но дело не в количестве, а качестве. Если вы каждые 2-3 часа будете чистить зубы, но делать это неправильно, бактерии и налет останутся, а эмаль может повредиться.