В девятнадцатом веке люди любили фотографироваться с умершими родными и близкими

Традиция фотографироваться с уже мертвыми людьми кажется нам жуткой, но в девятнадцатом веке такие снимки были очень популярным жанром.

Сегодня традиция делать парадные снимки с умершими людьми кажется нам чудовищной и неприемлемой, но она существовала, и имела широкое распространение в относительно недавнем прошлом, в девятнадцатом веке.

Появившаяся в девятнадцатом веке технология фотографирования во многом заменила создание портретов художниками, чтобы запечатлеть себя на века. И тогда профессия фотографа была очень прибыльной с одной стороны, и затратной с другой. Оборудование стоило очень дорого, а процесс съемки и проявления фотографий был очень кропотливым и длительным. Поэтому сделать фотографии могли себе позволить только люди состоятельные.

Когда принималось решение о проведении фотосъемки, люди тщательно готовились к этому событию, подбирали одежду, делали вычурные прически, ведь это был редкий шанс сфотографироваться, быть может, единственный в жизни. Этим и объясняется некая пафосность изображений викторианского периода.

Иногда случалось, что при жизни человека сфотографировать его не успевали. Особенно это касалось детей. Медицина была еще на достаточно низком уровне, и многие дети гибли в раннем возрасте. Поэтому выходом становилась съемка посмертная.

По сути, посмертная съемка становилась единственным вариантом для родных и близких сохранить о нем память. Поэтому они и старались сняться с покойником. Тело одевали в лучшую одежду, и при помощи специальных средств фотографы старались придать ему максимально естественную позу, чтобы минимизировать отличие от живого человека.

Существовали даже специальные распорки для глаз, чтобы они были на фото открыты, а также средства для придания им живого блеска, а также штативы, которые удерживали тело в вертикальном положении.

Иногда искусство фотографов было настолько впечатляющим, что на фотографиях девятнадцатого века весьма непросто отличить живого человека от умершего. Такие снимки выставлялись в семьях на почетном месте, и служили памятью о близких людях, которых уже не было с ними.

Следует помнить, что в прежние времена отношение к смерти у людей было несколько иным, чем это принято сегодня. Поэтому в таком фотографировании они и не видели ничего зазорного и предосудительного.

Популярность посмертных фотографий стала падать, начиная с двадцатых годов двадцатого века, когда увеличилось производство фотоаппаратов, и технология усовершенствовалась настолько, что уже большое количество людей могли делать не по одному снимку и при жизни человека.