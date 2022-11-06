Уродливый древнегреческий поэт Гиппонакт получил свое творческое продолжение в Чарльзе Буковски

Некрасивая проза и поэзия современного автора Чарльза Буковски продолжила традицию, заложенную древним греком Гиппонактом.

Поэта в отличие от актера ценители любят не за внешнюю красоту и привлекательность, а за изящество их строк. Хотя некоторые ныне прославленные творцы не могли похвастаться ни внешней статью, ни красотой творчества. И все равно их творческие детища снискали себе народную любовь.

К таким уникумам можно смело отнести современного американского писателя и поэта Чарльза Буковски, который прожил очень тяжелую жизнь, много лет боролся с зависимостью от алкоголя, и прославился только после пятидесяти лет. Он был откровенно некрасив, а некоторые даже назвали бы внешность писателя уродливой, но он откровенно, без перегибов говорил, что относительно собственной привлекательности иллюзий никаких не питает. И как раз за эту честность Чарльза Буковски и уважали.

Если же говорить о родоначальнике некрасивого творчества от малопривлекательного внешне автора, то история сохранила имя древнегреческого поэта Гиппонакта, жившего в шестом веке до нашей эры.

Его стихи изобиловали бранными словами, омерзительными описаниями, оскорблениями и натуралистичной фиксацией в произведении сексуальных сцен. К слову, очень многие имена авторов, не только Гиппонакта, сохранились именно потому, что сохранились и были в свое время популярных их наполненные скабрезностями творения.

После того, как христианство стало господствующей на государственном уровне религией в Византийской империи, имя Гиппонакта едва не оказалось забытым, поскольку его творчество противоречило новым идеалом.

Но современные знатоки древнегреческой поэзии отмечают остроумие и талант, которым Гиппонакт, безусловно, обладал. Известна даже история о том, что впечатленные как творчеством, так и некрасивостью Гиппонакта, братья-скульптуры Афенис и Бупалос, жившие с ним в одно время, изваяли его изображение, нарочито изобразив все особенности внешности поэта.

В ответ он сочинил остроумную поэму, которая дошла до наших дней лишь частично. В ней автор описывает эпизод, где мать скульпторов или предположительно ее тезка занимается с поэтом непотребством странным образом в странноватом непривычном месте, а вокруг этого действа ползают жуки-навозники.

При такой любви Гиппонакта к красочным описаниям различных мерзостей он все же пользовался уважением среди современников, а некоторые его коллеги называют уродливого творца родоначальником и изобретателем нескольких размеров стихосложения и пародии в литературе как полноценного жанра.