Интересные факты о тыкве и где её применяют

Тыква — это бахчевое растение, то есть растет и созревает овощ как арбуз, прямо на земле. Это одно из старейших растений, которое окультурил человек, чтобы употреблять его в пищу.

Еда, и не только:

Для европейцев и американцев тыква, как известно, ещё и важный элемент оформления праздника всех святых — когда злобный оскал тыквенных фонарей должен, по преданию, отпугивать гуляющую нечисть. Для этого из тыквы вырезают разные физиономии — кто во что горазд!

Этот процесс, вообще, интересная штука — он называется «карвинг». Попробовать может каждый! Достаточно начертить простые по форме глаза и рот и вырезать их, предварительно вынув содержимое; а на дно опустошённой тыквы поставить зажжённую свечку.

Есть ещё пара секретов: внутреннюю часть рекомендуется протереть уксусом (для защиты от порчи), а снаружи для пущего блеска можно побрызгать лаком — хотя бы тем, что для волос. Считается, что чем страшнее выглядит результат, тем он лучше защищает чад и домочадцев от злых духов.

Вообще, в мире насчитывается около 800 различных сортов тыквы, но съедобна из них примерно четверть. Это, конечно, тоже немало — но для чего же выращивают всё остальное? Маленькие тыковки, например, настолько симпатично выглядят, что ими украшают интерьер.

А есть и такие, которые можно применить с большей пользой. Например, из так называемой бутылочной тыквы, или лагенарии, в Южной Америке, Индии, Китае и Африке делают посуду… а кое-где и музыкальные инструменты — калебасы! Благодаря очень прочной и водонепроницаемой оболочке таких плодов изделия получаются лёгкими и долговечными.

Ягодка ты наша!

Всё это хорошо — ну а что насчёт пищевого применения? Мы решили задать этот вопрос специалистам Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства, и там нам спели целую оду тыкве! И настаивали на том, что она спасла несколько мировых цивилизаций — за счет неприхотливости в выращивании и высокой биологической ценности.

Что же в ней такого особенного? С ботанической точки зрения тыква — это ягода. Причем, самая большая в мире. Ежегодно на осенних праздниках в разных странах выбирают самые крупные плоды, и некоторые фермеры специально для конкурсов ставят рекорды. Однажды тыква от бельгийского овощевода потянула на 1190 килограммов — такая точно могла превратиться в карету!

Срок хранения — просто на зависть:

У тыквы есть ещё одно волшебное свойство — она способна месяцами и даже годами храниться без погребов и холодильников. Для этого специалисты рекомендуют собирать урожай зрелым, дождавшись, когда кожура затвердеет. Говорят, в таком виде они могут храниться очень долго, от нескольких месяцев до двух лет.

Основных видов культивируемой тыквы, при всём богатстве сортов, существует около двадцати. Бывают плоды самых разных форм: от пузатых великанов — до миниатюрных, похожих и не на тыквы вовсе, а скорее на игрушки или лампочки.

Но большая часть из тех тыкв, что мы выращиваем сами или покупаем в магазине, относится к трем видам: крупноплодной, твердокорой и мускатной. Дольше всего хранятся как раз мускатные тыквы, чуть покороче срок у твердокорых — и при этом им не требуется каких-то особых условий. Вполне подойдёт сухое помещение с температурой 18-20 градусов.

Многие не надеются на магазины и рынки и выращивают тыквы сами — потому что это довольно просто. Особенно хорошо они растут при дождливой погоде. Впрочем, селекционеры, которые знают толк в бахчевых культурах, рекомендуют не гнаться за красотой и размером: необязательно покупать крупные и яркие плоды — по вкусу они зачастую уступают мелким и неказистым. А ещё, говорят, серые тыквы вкуснее, чем розовые, а розовые — вкуснее, чем красные.