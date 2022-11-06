Рыболовы рассказали о самой эффективной наживке

Этот мой приятель ни когда не возвращается с рыбалки с пустыми руками. Потому, что всегда делает так, как завещал ему дедушка, и ни когда не делает по-другому.

Собственно и делать-то тут почти ничего и не нужно – пропустить через мясорубку стакан жареных подсолнечных семечек, высыпать получившуюся массу в полиэтиленовый пакет и взять его с собой на рыбалку.

Семечки можно пожарить самостоятельно, а можно купить на любом углу пакетик готовых – они будут ни чем не хуже. Измельчать можно и в кофемолке, но лучше всё-таки мясорубкой. При этом следует крутить, добавляя их понемногу, чтобы вал механизма проворачивался без серьёзных усилий. А электрическая чтоб не задымилась...

На рыбалку надо прихватить с собой небольшую пластмассовую коробочку или баночку. Прибыв на водоём, перво-наперво насыпать в эту ёмкость подсолнечную массу из пакета. Немного – где-то 1 полную чайную ложку. Туда же поместить с десяток червей.

Коробочку закрыть и продолжить подготовку к рыбалке. Ну, закорм там, подготовка оснастки, сборка подсачека и тому подобное. Пока вы будете этим всем заниматься, наживка сделается именно такой, какая нужна.

Можно начинать ловить и удивляться её необыкновенной уловистости. Когда наживка в коробочке будет на исходе, добавить ещё семечек и червей.

На ароматизированных подсолнечными семечками червей я очень хорошо ловил плотву, карася, густеру, леща. Меня она не подвела ни разу. Надеюсь, что вам тоже сослужит добрую службу.