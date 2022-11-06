T'spookhuys- бельгийский ресторан призраков

T'Spookhuys – это ресторан в городе Тернхаут (Бельгия). Название переводится как «1000 привидений».

В мире он известен своей занимательной направленностью: изначально его создавали как развлекательное учреждение с элементами мистики. Для этого делалось все необходимое: специальный туман, загадочно передвигающиеся картины на стенах, намеренно готический интерьер, официанты в образе вампиров и прочее.

Дурная слава:

Но постепенно даже любители ужасов стали замечать во всей этой ресторанной обстановке нечто непонятное и пугающее. Да, были и скрипящие двери, и тарелки в виде черепов, но черный юмор явно был понят несколько иначе. Например, внезапно стали пропадать люди, которые уходили в тайную комнату и не возвращались. Ходили слухи, что призраки здесь действительно поселились (настоящие, а не искусственно созданные). Была даже дурная слава о ресторане как о месте проведения сатанинских обрядов или черных месс.

Закрытие ресторана:

Все это естественно привело к тому, что в 2008 году заведение закрылось. Вернее, его даже не закрыли, а попросту сбежали отсюда, оставив все предметы на своих местах. Сотрудники T'Spookhuys неоднократно жаловались, что ощущали нечто странное и страшное. Их часто беспокоил непонятно откуда взявшийся ледяной воздух, чужие прикосновения из ниоткуда, зловещий смех или шепот из пустоты. Поэтому люди и решили покинуть это место. Выносить все это уже не было ни сил, ни нервов.

Современное время:

В данный момент бывшее здание ресторана заброшено. Но его мрачная обстановка по-прежнему пугает. Ресторан открыт для всех желающих и интересующихся мистикой и необъяснимыми явлениями, экскурсия по нему бесплатна. Но мало кто решается даже просто заглянуть внутрь. Большинство предпочитают просто сфотографировать вход и некоторые украшения. Несмотря на свою заброшенность, бывший ресторан так и стоит нетронутым. Никто не решился ни побить окна, ни тем более снести дом.

Местные жители стараются обходить это место стороной. Бытует мнение, что сами владельцы изначально открыли здесь портал в иные миры, а также самолично призвали нечистых духов. Игры с мистикой всегда опасны, но в данном случае это делалось нарочно.

Да, посетителей это привлекало, однако пришло время расплаты. Впрочем, о судьбе организаторов и работников ресторана никто не знает, поскольку они больше ни разу не появлялись в этом городе.