Учёные рассказали, как возникла шизофрения

Оказалось что нейромедиатор дофамин жизненно важен для здоровья нашего мозга.

Ученые из Института развития мозга имени Либера утверждают, что они разгадали 70-летнюю загадку шизофрении.



В результате десятилетних усилий ученые выяснили, что химическое вещество головного мозга - дофамин имеет отношение к шизофрении - тяжелейшему психическому расстройству, характеризующемуся бредовым мышлением, галлюцинациями и другими формами психоза.

Исследователи обнаружили физическое доказательство того, что клетки нейронов не могут полностью контролировать уровень дофамина. Они изучили экспрессию генов в хвостатом ядре - парной структуре головного мозга, связанной с принятием эмоциональных решений. Кроме того, они обнаружили генетический механизм, который управляет потоком дофамина.



"До сих пор ученым не удавалось точно определить, является ли связь с дофамином причинным фактором или это лишь способ лечения шизофрении. Однако теперь у нас есть первые доказательства того, что дофамин является причинным фактором развития этого заболевания", — заявил Дэниел Р. Вайнбергер, доктор медицинских наук, руководитель и директор Института Либера и соавтор исследования.

Значение дофамина:

Дофамин влияет на многие функции организма, включая память, движение, мотивацию, настроение и концентрацию внимания. Как правило, действия и активность, которые предполагают вознаграждение, повышают уровень дофамина в мозге. Многие препараты, вызывающие зависимость, действуют за счет повышения уровня дофамина.



Как сообщается в релизе, дофамин — это нейромедиатор, который работает как химический мессенджер, посылая сигналы между нейронами (нервными клетками мозга), влияя на их активность и поведение. Дофамин также является нейротрансмиттером вознаграждения, который позволяет нам испытывать удовольствие.



"Одним из основных побочных эффектов лекарственных препаратов, используемых для лечения шизофрении, является отсутствие удовольствия и радости", - говорит доктор Дженнифер Эрвин, исследователь Института и один из авторов исследования.



"Теоретически, если бы мы могли воздействовать на дофаминовый рецептор с помощью лекарств, это могло бы стать новой стратегией лечения, которая бы не так сильно лимитировала эмоции пациента".



Ученые давно установили, что аномальный уровень дофамина имеет решающее значение при шизофрении, болезни Альцгеймера и других нервно-психических заболеваниях. Эти выводы вдохновили целые поколения ученых на изучение причин и механизмов, по которым дисбаланс дофамина связан с шизофренией.

Исследователи изучили сотни образцов головного мозга:

Исследователи изучили сотни посмертных образцов мозга, полученных в Институте Либера от более чем 350 человек, некоторые из которых страдали шизофренией, а другие вовсе не страдали от психических расстройств.



Эксперты сосредоточили свое внимание на хвостатом ядре - части мозга, жизненно важной для обучения. В этой части мозга находится самый богатый источник дофамина, необходимый для того, чтобы делать сложные умозаключения и поведенческие реакции более интуитивными и автоматическими.



Кроме того, в ходе многочисленных крупномасштабных генетических исследований авторы изучили участок генома человека, связанный с риском развития шизофрении. Именно присутствие в этом регионе рецепторных генов дофамин-респонсивного белка позволило предположить связь между дофамином и шизофренией.



Несмотря на то, что генетические данные в большинстве случаев указывают на функцию дофаминовых рецепторов в риске развития шизофрении, полученные результаты не дают однозначных результатов и не конкретизируют ассоциацию.



При этом исследователи из Института Либера значительно продвинулись в понимании механики, лежащей в основе фактора риска, связанного с дофаминовыми рецепторами.