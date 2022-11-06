Рыболовы рассказали, как легко избавиться от запаха рыбы

То, что рыба пахнет рыбой, это нормально. Чем ей еще пахнуть? Но когда рыбой пахнет от человека, это бывает неприятно окружающим.

Запах рыбы может быть разным:

После разделки свежепойманной рыбы от рук пахнет не сильно и достаточно просто помыть их, чтобы избавиться от запаха. Исключение, рыба корюшка. После общения с ней не только от рук, но и во всем помещении стоит сильный запах свежего огурца.

Жареную и вареную рыбу иногда приходится есть руками. После этого они не только пахнут, но и становятся липкими, причем настолько, что их приходится долго мыть с мылом.

Когда имеешь дело с вяленой или копченой рыбой, запах уже другой и избавиться от него, просто помыв руки с мылом, иногда невозможно.

Многое зависит от того, какую рыбу вы едите:

Некоторые представители пресноводной ихтиофауны обладают настолько жирным мясом, что руки просто пропитываются жиром. В качестве примера можно привести воблу, чехонь и сырть или вимбу. Эти рыбы очень жирные, как в вяленом, так и копченом виде.

Раствор лимонной кислоты:

Это проверенное временем средство. Нужно развести небольшое количество кислоты в холодной воде и тщательно помыть руки. Затем сполоснуть их и вытереть насухо. Запах рыбы исчезнет.

Раствор уксуса:

7%-ный уксус разводят холодной водой так, чтобы раствор не щипал кожу рук. Затем моют им руки, споласкивают и вытирают полотенцем.

Жидкость, содержащая этиловый спирт:

Можно использовать медицинский препарат или парфюмерное средство. Достаточно эффективно избавляет от запаха рыбы. Не следует применять средства, которые имеют характерный запах. Рыбой пахнуть не будет, но запахнет чем-то другим, что вряд ли приятно.

Ложка из нержавеющей стали:

Неизвестно, народное ли это средство или современный лайфхак. В старину нержавейки не было. Но, говорят, что действительно помогает удалить рыбный запах с рук.