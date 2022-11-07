Франция заявила о нарушении США правил международной торговли и призвала ЕС к решительному ответу
Гонка за субсидиями противоречит «всем правилам международной торговли», а американские субсидии требуют «скоординированного, единого и сильного ответа со стороны европейцев», заявил в интервью министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.
«Некоторые крупные иностранные компании, которые хотели обосноваться в Европе, теперь колеблются между европейскими и американскими предприятиями», — отметил Бруно Ле Мэр в интервью четырем европейским газетам.
«В некоторых случаях сумма грантов, которую предлагает администрация Байдена, в четыре-десять раз превышает максимальную сумму, разрешенную Европейской комиссией», — сказал он.
По словам Ле Мэра, первые оценки показывают, что для Франции на карту поставлены 10 миллиардов инвестиций и тысячи рабочих мест в промышленности.
«Наша промышленность уже страдает от дефицита конкурентоспособности, связанного с разницей в ценах на энергоносители между США и Европой», — посетовал он: «Огромные субсидии в соответствии с Законом США о снижении инфляции (IRA) и столь же сильно субсидируемая китайская конкуренция, вероятно, еще больше увеличат этот разрыв».
Американский закон о снижении инфляции, названный так в честь текущих событий, но на самом деле являющийся программой экологических и социальных реформ, представляет собой многомиллиардный инвестиционный план.
Бруно Ле Мэр призвал Европейский Союз к «скоординированному, единодушному и решительному ответу в отношении наших американских союзников».
Он отметил, что ожидает «твердых и пропорциональных предложений от Европейской комиссии», в частности, «более строгого подтверждения экологических интересов, европейских преференциальных мер и ускорения использования инструментов взаимности».
Опубликовано: Тарас Медведев
Лукашенко принял участие в чемпионате Беларуси по колке дров
Meta собирается начать увольнения после падения цены акций на 70%
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Умер основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек