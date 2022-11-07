Франция заявила о нарушении США правил международной торговли и призвала ЕС к решительному ответу

Гонка за субсидиями противоречит «всем правилам международной торговли», а американские субсидии требуют «скоординированного, единого и сильного ответа со стороны европейцев», заявил в интервью министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.

«Некоторые крупные иностранные компании, которые хотели обосноваться в Европе, теперь колеблются между европейскими и американскими предприятиями», — отметил Бруно Ле Мэр в интервью четырем европейским газетам.

«В некоторых случаях сумма грантов, которую предлагает администрация Байдена, в четыре-десять раз превышает максимальную сумму, разрешенную Европейской комиссией», — сказал он.

По словам Ле Мэра, первые оценки показывают, что для Франции на карту поставлены 10 миллиардов инвестиций и тысячи рабочих мест в промышленности.

«Наша промышленность уже страдает от дефицита конкурентоспособности, связанного с разницей в ценах на энергоносители между США и Европой», — посетовал он: «Огромные субсидии в соответствии с Законом США о снижении инфляции (IRA) и столь же сильно субсидируемая китайская конкуренция, вероятно, еще больше увеличат этот разрыв».

Американский закон о снижении инфляции, названный так в честь текущих событий, но на самом деле являющийся программой экологических и социальных реформ, представляет собой многомиллиардный инвестиционный план.

Бруно Ле Мэр призвал Европейский Союз к «скоординированному, единодушному и решительному ответу в отношении наших американских союзников».

Он отметил, что ожидает «твердых и пропорциональных предложений от Европейской комиссии», в частности, «более строгого подтверждения экологических интересов, европейских преференциальных мер и ускорения использования инструментов взаимности».