Евросоюз выделит Украине новый пакет помощи на 18 млрд евро

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала президента Украины Зеленского о планах нового пакета помощи для Украины в размере до 18 миллиардов евро.

Комиссия ЕС пояснила, что намерена на этой неделе представить пакет, который будет разделен на ежемесячные транши по 1,5 млрд евро каждый. Выгодные кредиты должны внести «значительный вклад» в финансовые потребности Киева на 2023 год.

Зеленский также пояснил в Твиттере, что говорил с фон дер Ляйен о финансовой поддержке на текущий и наступающий год.

Еще одной темой стала важность поставок зерна из Украины через Черное море для поддержания глобальной продовольственной безопасности.