NYT: Россия вмешивается в выборы Конгресс США для ослабления помощи Киеву

Журналисты агентства New York Times утверждают, что российские хакеры целенаправленно вмешиваются в промежуточные выборы американских конгрессменов.

В понедельник журналисты американской газеты The New York Times сообщили, что хакеры из России якобы интенсифицировали кибернетические операции в отношении инфраструктуры США, намереваясь нанести основной удар 8 ноября, когда в американском государстве пройдут промежуточные выборы в Конгресс.

По данным экспертов NYT, подобные действия могут быть необходимы Москве для победы республиканского большинства в Соединённых Штатах, что может заставить Вашингтон снизить степень оказания помощи Украине.