NYT: Россия вмешивается в выборы Конгресс США для ослабления помощи Киеву
2022-11-07 08:34
Журналисты агентства New York Times утверждают, что российские хакеры целенаправленно вмешиваются в промежуточные выборы американских конгрессменов.
В понедельник журналисты американской газеты The New York Times сообщили, что хакеры из России якобы интенсифицировали кибернетические операции в отношении инфраструктуры США, намереваясь нанести основной удар 8 ноября, когда в американском государстве пройдут промежуточные выборы в Конгресс.
По данным экспертов NYT, подобные действия могут быть необходимы Москве для победы республиканского большинства в Соединённых Штатах, что может заставить Вашингтон снизить степень оказания помощи Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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