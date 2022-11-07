Импорт и экспорт Китая снизились в октябре из-за политики ноль-Covid
В октябре экспорт Китая упал на 0,7% в годовом исчислении, впервые с мая 2020 года этот индикатор оказался в минусе.
Согласно официальным данным, экспорт Китая впервые с 2020 года снизился в октябре, поскольку ограничения в области здравоохранения и угроза глобальной рецессии нанесли ущерб экономике страны.
Китай проводит строгую политику в области здравоохранения в отношении Covid, с почти ежедневными проверками населения, обязательным карантином для людей с положительным результатом теста и массовой изоляцией в случае, когда появляются случаи заболевания.
Эти меры, создающие большую неопределенность, тормозят активность и потребление. Согласно опубликованным в понедельник данным Китайской таможни, в прошлом месяце экспорт Китая упал на 0,7% в годовом исчислении.
Зарубежные продажи Китая всегда оставались положительными в последние месяцы, несмотря на замедление активности.
В сентябре экспорт снова увеличился на 5,7% за год. Угроза рецессии в США и Европе в сочетании со стремительным ростом цен на энергоносители несколько ослабили спрос на китайскую продукцию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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