Импорт и экспорт Китая снизились в октябре из-за политики ноль-Covid

В октябре экспорт Китая упал на 0,7% в годовом исчислении, впервые с мая 2020 года этот индикатор оказался в минусе.

Согласно официальным данным, экспорт Китая впервые с 2020 года снизился в октябре, поскольку ограничения в области здравоохранения и угроза глобальной рецессии нанесли ущерб экономике страны.

Китай проводит строгую политику в области здравоохранения в отношении Covid, с почти ежедневными проверками населения, обязательным карантином для людей с положительным результатом теста и массовой изоляцией в случае, когда появляются случаи заболевания.

Эти меры, создающие большую неопределенность, тормозят активность и потребление. Согласно опубликованным в понедельник данным Китайской таможни, в прошлом месяце экспорт Китая упал на 0,7% в годовом исчислении.

Зарубежные продажи Китая всегда оставались положительными в последние месяцы, несмотря на замедление активности.

В сентябре экспорт снова увеличился на 5,7% за год. Угроза рецессии в США и Европе в сочетании со стремительным ростом цен на энергоносители несколько ослабили спрос на китайскую продукцию.