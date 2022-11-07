Кличко предупредил киевлян о возможной эвакуации города в случае полного отключения электричества
Киевлянам возможно придется покинуть город в случае полного отключения энергосети, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
После ударов ВСК России по объектам энергетической инфраструктуры в последние несколько недель миллионы украинцев периодически оставались без электричества и воды.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия может «концентрировать силы и средства для возможного повторения массированных атак на нашу инфраструктуру, в первую очередь энергетическую», заявив о разрушении 40% энергосистемы страны.
В случае полного отключения электроэнергии перестанут работать водоснабжение и канализация, предупредили в мэрии Киева, отметив при этом, что в таком случае власти будут вынуждены эвакуировать людей из города.
Опубликовано: Тарас Медведев
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