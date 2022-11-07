Производство новой линейки iPhone в Китае задерживается из-за ограничений по борьбе с COVID-19
2022-11-07 09:22
Apple предупредила, что поставки iPhone 14 Pro будут позже, чем ожидалось после закрытия завода в Китае, связанного с ограничениями по борьбе с Covid.
Apple указала, что ее основная производственная площадка в Чжэнчжоу «в настоящее время работает со значительно сниженной производительностью» после вспышки пандемии.
«Покупателям придется дольше ждать, чтобы получить свои новые продукты», — говорится в пресс-релизе американской группы.
Ранее сообщалось, что в КНР в октябре впервые за долгое время сократился импорт и экспорт товаров из-за политики «ноль-Covid».
Опубликовано: Тарас Медведев
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