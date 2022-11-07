Холлман: некомпетентность властей США привела к высокой инфляции в стране

Кандидат в американские конгрессмены Уэсли Холлман назвал действующее правительство страны виновным в высокой инфляции.

7 ноября баллотирующийся в Конгресс Соединённых Штатов Уэсли Холлман публично заявил, что американское правительство во главе с президентом Джозефом Байденом полностью виновно в допущении рекордного уровня инфляции в собственном государстве. По мнению Холлмана, местные власти не разработали концепции плавного выхода общества США из коронавирусных ограничений.

Также Уэсли Холлман отметил, что команда Байдена лоббировала утверждение системы, при которой американские граждане не имели мотивации устраиваться на работу.