Истребитель FS-15 ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в ходе учений

Военный самолёт Саудовской Аравии разбился во время рутинного учебного полёта.

В понедельник утром официальный Twitter-аккаунт военно-воздушных сил Саудовской Аравии сообщил новость о том, что истребитель FS-15 национальной армии страны потерпел крушение во время рядового полёта, состоявшегося в рамках ранее запланированных учений в небе над регионом.

По данным пресс-службы ВВС Саудовской Аравии, экипаж упавшего самолёта не пострадал и сумел выжить, поскольку заблаговременно катапультировался.