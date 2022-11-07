Володин: Россия не вмешивается в промежуточные выборы в Конгресс США
2022-11-07 09:49
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг слухи о том, что российские хакеры вмешиваются в новые американские выборы.
Утром 7 ноября спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что Россия не совершает вмешательств в промежуточные выборы в американский Конгресс, хотя подобные дезинформационные новости распространяются множеством западных СМИ, включая New York Times.
Также Володин подчеркнул, что правительство России не допустит, чтобы западные и в частности американские хакеры вмешивались в российские выборы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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