Володин рассказал, почему избиратели в США не будут голосовать за демократов
2022-11-07 09:53
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин пояснил в своем телеграм-канале, почему президент США и его Демократическая партия уже обвинили в своем провале на промежуточных выборах Россию.
«Демократы США начали объяснять своё поражение. У Байдена всё плохо. Нынешнее руководство Вашингтона из последних сил цепляется за власть», — пишет Володин.
Он отметил, что попытка обвинить Россию в своих неудачах привычная для США риторика.
«То же самое мы видели в 2016 году, когда президентом США стал Трамп. Ничего нового», — добавил политик.
Володин также отмечает, что проблемы, которые создали демократы во главе с Байденом легли на плечи народа США и спрос за рецессию экономики и ухудшение уровня жизни американцев целиком ложится на правящую элиту.
Опубликовано: Тарас Медведев
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