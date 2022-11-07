Володин рассказал, почему избиратели в США не будут голосовать за демократов

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин пояснил в своем телеграм-канале, почему президент США и его Демократическая партия уже обвинили в своем провале на промежуточных выборах Россию.

«Демократы США начали объяснять своё поражение. У Байдена всё плохо. Нынешнее руководство Вашингтона из последних сил цепляется за власть», — пишет Володин.

Он отметил, что попытка обвинить Россию в своих неудачах привычная для США риторика.

«То же самое мы видели в 2016 году, когда президентом США стал Трамп. Ничего нового», — добавил политик.

Володин также отмечает, что проблемы, которые создали демократы во главе с Байденом легли на плечи народа США и спрос за рецессию экономики и ухудшение уровня жизни американцев целиком ложится на правящую элиту.