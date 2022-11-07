Администрация Байдена подталкивает Украину к переговорам с Россией

По данным Washington Post, администрация Байдена подталкивает Украину к изменению ее нынешней позиции отказа от переговоров по мирному завершению конфликта.

По мере приближения промежуточных выборов и по мере того, как все больше людей в США сомневаются в эффективности помощи Киеву, администрация Байдена оказывает давление на Киев, чтобы там не отказывались от переговоров с Россией, сообщает The Washington Post.

Вашингтон хотел бы, чтобы Владимир Зеленский смягчил свою позицию, состоящую в отказе от любых дискуссий до тех пор, пока у власти находится президент Владимир Путин.

Для Соединенных Штатов это посредничество направлено на то, чтобы обеспечить Украине поддержку колеблющихся стран, которые все меньше и меньше заинтересованы в разжигании долгосрочной войны.

По словам американских официальных лиц, желание украинского президента не вести переговоры, пока у власти находится его российский коллега, беспокоит многие страны Африки, Латинской Америки, а также Европы. Воздействие на доступность и стоимость продуктов питания или топлива, на самом деле, становится все более ощутимым.

Недавно ЮАР, например, воздержалась при голосовании в ООН по резолюции о присоединенных к РФ регионах. Новый президент Бразилии Лула заявил, что Зеленский несет такую же ответственность за войну, как и Владимир Путин.