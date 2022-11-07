WSJ: Белый дом вел тайные переговоры с Россией о ядерном оружии

Американское руководство в тайне проводило переговоры с Россией на тему ядерного оружия.

Как сообщает американское известное издание The Wall Street Journal, американское правительство вело тайные переговоры с Российской Федерацией.

Журналисты пишут, что в переговоры с российской стороной вступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Россию же на этих переговорах представляли помощник президента РФ Юрием Ушаковым и секретарь Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым

Темой для переговоров стал вопрос ядерного оружия, который особо обострился в последнее время.