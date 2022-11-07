WSJ: Белый дом вел тайные переговоры с Россией о ядерном оружии
2022-11-07 10:06
Американское руководство в тайне проводило переговоры с Россией на тему ядерного оружия.
Как сообщает американское известное издание The Wall Street Journal, американское правительство вело тайные переговоры с Российской Федерацией.
Журналисты пишут, что в переговоры с российской стороной вступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Россию же на этих переговорах представляли помощник президента РФ Юрием Ушаковым и секретарь Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым
Темой для переговоров стал вопрос ядерного оружия, который особо обострился в последнее время.
Опубликовано: Николай Скира
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