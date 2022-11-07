Холлман: после победы республиканцев на выборах США продолжат поддержку Киева
Кандидат в конгрессмены США Уэсли Холлман уверен, что Вашингтон будет поддерживать Украину после завершения промежуточных выборов в Конгресс.
Баллотирующийся на пост американского конгрессмена Уэсли Холлман уверен, что в случае победы республиканского большинства на выборах в Конгресс Соединённые Штаты и далее будут оказывать всестороннюю поддержку правительству и армии Украины. По мнению Холлмана, в обеих партиях США существует достаточное количество сторонников идеи оказания помощи Киеву.
Примечательно, что местный телеканал NBC сообщил о намерениях американских демократов утвердить законопроект о выделении Украине 50 миллиардов долларов до конца года из-за опасений того, что республиканцы не захотят помогать украинскому государству.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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